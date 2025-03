video suggerito

Spari in una gamba per rubargli lo scooter su via Marina: condannato anche il complice I due giovani condannati a 6 mesi a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro. Borrelli: "Pene ridicole". La vittima fu ferita da un colpo di pistola alla gamba.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sei anni e quattro mesi per l'altro protagonista della rapina avvenuta ad un distributore di via Nuova Marina, a Napoli, nella quale venne colpito da uno sparo un ingegnere, al quale volevano rubare il motorino. Anche l'altro giovane, alcuni mesi fa, era stato condannato a sei anni. La vicende fece molto scalpore: era il 29 marzo del 2023, e le immagini, riprese da una telecamera di sicurezza dello stesso distributore, fecero rapidamente il giro della Rete.

Si vede infatti, nella ripresa a video, che l'uomo arriva a bordo del motorino per fare rifornimento, ma pochi istanti dopo viene affiancato da due ragazzi, a volto coperto, a bordo di un altro scooter. L'uomo, un ingegnere napoletano, oppose resistenza e tanto bastò per far esplodere ad uno dei due rapinatori un colpo di pistola, che lo colpì alla gamba prima di scappare. Immagini che fecero scalpore: in pochi mesi furono identificati prima e arrestati poi i due giovani ritenuti responsabili della vicenda, che ora a distanza di poco tempo l'uno dall'altra sono stati condannati a sei mesi di carcere.

“Pene ridicole", ha commentato Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, "che premiano i carnefici ed umiliano e mortificano le vittime. Il territorio è sotto l’assedio di questi giovani criminali che se ne vanno in giro a seminare terrore, a rapinare, a sparare rischiando di ammazzare e li si tratta quasi come se fossero dei monelli che hanno combinato una marachella. Sei anni di reclusione che neanche si faranno tutti. Sia ben chiaro che così non si sta creando un deterrente ma si sta, bensì, incentivando la vita criminale", ha concluso il deputato.