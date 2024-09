Tromba marina a Palinuro, il vento trascina ombrelloni e sedie in spiaggia Le telecamere di sorveglianza dell’hotel Saline di Palinuro (Salerno) hanno ripreso una tromba marina che ha colpito la spiaggia, il video sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Un frame del video delle telecamere dell'hotel Saline di Palinuro

Una tromba marina ha colpito ieri sera la spiaggia davanti all'hotel Saline di Palinuro, in provincia di Salerno, nel Parco Nazionale del Cilento; l'evento atmosferico è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della struttura, il video è stato poi pubblicato su Facebook. Nelle immagini si vede chiaramente la colonna d'aria che arriva dal mare e colpisce la spiaggia, sollevando lettini e ombrelloni; al momento, le 21.30 circa, non era presente nessuno sulla sabbia.

"Tanto spavento per gli adulti, tanto stupore per i bambini", commenta l'hotel sul social. Al netto della paura, non ci sono stati grossi danni; a spiegarlo è la stessa struttura con un commento scherzoso nel post: "Nessun ospite è stato maltrattato, solo qualche lettino a fisarmonica".