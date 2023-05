Tromba d’aria a Pomigliano d’Arco, danni a serre e coltivazioni La tromba d’aria si è scatenata alla periferia della città della provincia di Napoli ed è stata immortalata da alcuni presenti, che hanno pubblicato i video sui social network.

A cura di Valerio Papadia

Il maltempo sta mettendo in ginocchio quasi tutta l'Italia, in particolare l'Emilia Romagna, dove si registrano purtroppo cinque morti. Anche in Campania, in misura di gran lunga ridotta, si registrano oggi alcuni disagi: a Pomigliano d'Arco, nella provincia di Napoli, nella mattinata odierna, mercoledì 17 maggio, si è verificata una tromba d'aria; alcuni presenti hanno filmato con i cellulari l'evento e hanno pubblicato i video sui social network. Da quanto si apprende, la tromba d'aria ha provocato danni ad alcune serre e coltivazioni della zona.

In Campania ancora maltempo: allerta meteo anche giovedì 18 maggio

L'ondata di maltempo è destinata a continuare in Campania, dal momento che anche per la giornata di domani, giovedì 18 maggio, è prevista un'allerta meteo gialla fino alle ore 21.

"Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o possibile temporale; i fenomeni tenderanno a divenire locali nella parte centrale della giornata, soprattutto sul settore interno, e ad esaurirsi dalla sera. I venti spireranno deboli sud-occidentali con moderati rinforzi, nella parte centrale della giornata, e con tendenza a divenire settentrionali dalla sera. Il mare si presenterà prevalentemente mosso. Le temperature subiranno un ulteriore aumento nei valori massimi. La visibilità risulterà localmente ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense" le previsioni del tempo per la giornata di domani.