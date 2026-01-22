Trecento chili di pesce sequestrati al Mercato Ittico di Salerno: “Pericolosi per il consumo umano”

Trecento chili di pesce sequestrati al mercato ittico di Salerno. Secondo la Guardia di Finanza, "risultava potenzialmente pericoloso per il consumo umano". Ma era pronto per essere venduto e servito sulle tavole dei cittadini. I controlli sono scattati nelle scorse ore, condotti dai militari del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli delle fiamme gialle, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di polizia economico-finanziaria e tutela della salute dei consumatori.

Il blitz alle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 22 gennaio. I finanzieri hanno scoperto il carico di pesce nelle immediate adiacenze del mercato ittico di Salerno. Si trattava di un’ingente quantità di pescato, sprovvisto di etichettatura e di ogni altra informazione sulla tracciabilità. Appunto, potenzialmente pericoloso, perché privo dei controlli sanitari obbligatori legati alla filiera. Il pesce non controllato può essere pescato in mari inquinati, non adatti alla pesca, o nascondere parassiti pericolosi. Da qui, l'importanza del tracciamento. Nel caso dei prodotti trovati dalla Finanza a Salerno, tutto il carico è stato sottoposto a sequestro.

Sequestrati 3 quintali di pesce da 6mila euro

L’operazione, eseguita dai militari della Sezione Operativa Navale di Salerno coadiuvati da personale veterinario della locale Asl, si è conclusa con il sequestro di tre quintali di prodotti ittici per un valore stimato di circa 6mila euro e l’irrogazione di due sanzioni amministrative ai legali rappresentanti di altrettante imprese operanti nello specifico settore, una delle quali già contravvenzionata per analoghe mancanze. Il pescato, intercettato a bordo di un automezzo durante un controllo su strada, è stato avviato alla distruzione su indicazione dell’Autorità sanitaria intervenuta. I controlli delle Fiamme Gialle continueranno serrati per assicurare il rispetto della normativa di settore che prevede rigide disposizioni per la tutela dei consumatori e del mercato.