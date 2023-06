Tre vigili picchiati a Capodanno per una multa: arrestato 47enne a Marigliano Un 47enne pluripregiudicato sarebbe uno dei due uomini che aggredirono la notte di Capodanno tre agenti della Municipale per una multa all’auto in sosta vietata.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un uomo di 47 anni di Marigliano, in provincia di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di resistenza, minaccia, oltraggio e lesioni a pubblico Ufficiale, in concorso. L'uomo è infatti fortemente sospettato di essere il responsabile dell'aggressione avvenuta la notte di Capodanno nella cittadina dell'area nolana ai danni del capo della Polizia Municipale locale, Emiliano Nacar, e di altri due agenti "colpevoli" di averlo multato per sosta vietata su Corso Umberto I. La vicenda suscitò un forte scalpore, con il sindaco Jossa che il giorno dopo si rivolse al Prefetto di Napoli.

Stando a quanto ricostruito, la Smart si trovava in sosta vietata sul centrale Corso Umberto I di Marigliano, quando tre agenti della Polizia Locale, alla vista del veicolo, staccarono la più classica delle multe. A quel punto però il 47enne avrebbe prima aggredito verbalmente e poi fisicamente gli agenti assieme ad un'altra persona. Dopo sei mesi di indagini, l'uomo è stato identificato: si tratta di un pluripregiudicato del posto, raggiunto questa mattina da un ordine di custodia cautelare personale emessa dal Tribunale di Nola, su richiesta della Procura di Nola. Il 47enne si trova ora ai domiciliari.

Peppe Jossa, sindaco di Marigliano, aveva spiegato già lo scorso 1° gennaio che "chiederò al Prefetto di Napoli di portare all’attenzione del comitato provinciale per l’ordine e la pubblica quanto accaduto al comandante della Polizia locale Emiliano Nacar" e agli altri due agenti, "aggrediti per aver comminato un verbale ad un automobilista che aveva violato il codice della strada. A loro ed a tutto il corpo della polizia locale giunga la solidarietà dell’amministrazione comunale e dell’intera città che mi onoro di rappresentare".