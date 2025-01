Tre scosse di terremoto nella notte in Campania: due a Roccamonfina, una nei Campi Flegrei

video suggerito

Giuseppe Cozzolino

Torna a tremare la terra in Campania: questa notte tre scosse di terremoto sono state avvertite in due aree distinte della regione. Le prime due, in ordine di tempo, si sono registrate nel Casertano, con epicentro a Roccamonfina; la terza, con epicentro la Solfatara, all'interno dei Campi Flegrei. La magnitudo delle due scosse avvertite a Roccamonfina è stata di 2.3 la prima, avvertita all'1.51 di questa notte, la seconda di 1.7 di magnitudo, avvertita all'1.55, appena pochi minuti dopo, entrambe nei pressi della cittadina dell'Alto Casertano (gli epicentri esatti sono stati, rispettivamente, la frazione Gallo per la prima e la frazione Cicioni per la seconda). Alle 3.26 invece la scossa nei Campi Flegrei, con epicentro il Rione Solfatara: 1.5 di magnitudo, anche questa avvertita distintamente dalla popolazione.

Non si registrano danni a persone o cose, ma il tam tam sui social nonostante la tarda ora della notte si è fatto sentire. Le scosse, tutte avvenute a profondità contenute, sono state avvertite distintamente dalla popolazione. In particolare, nei Campi Flegrei è stata anche preceduta da un boato, avvertito in tutta la zona e in particolare in via Vecchia delle Vigne, la zona più vicina all'epicentro.

L'amministrazione comunale puteolana ha inoltre fatto sapere che:

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 1,5± 0,3 localizzato nei pressi di Via Vecchia delle Vigne. Il sisma si è prodotto alle 03:36 ora locale (UTC 02:36), alla profondità di 2.6 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro.

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:

Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891

Protezione Civile: 081/18894400

Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei.