Sciame sismico ai Campi Flegrei, terremoto nella notte del 13 aprile: la scossa più forte di magnitudo 2.9

Sciame sismico ai Campi Flegrei nella notte tra sabato 12 e domenica 13 aprile 2025, con diverse scosse registrate, la maggiore delle quali di magnitudo 2.9, alle ore 23,29 della serata di sabato, nella zona di San Gennaro ad Agnano, con profondità stimata in 2,2 km. Nella notte, alle 3,10, si è registrata una scossa di magnitudo 1.5 e profondità 3 km, nei pressi del monte Cigliano, poco distante dalla Tangenziale di Napoli. Non si registrano danni a cose o persone. Mentre continua il monitoraggio della caldera da parte dei sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Il Comune di Pozzuoli, guidato dal sindaco Luigi Manzoni, ha pubblicato un comunicato stampa:

L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 23.29 del 12.04.2025 (UTC 21.29) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei.All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 7 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (7 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.9 ± 0.3

Si riporta l’elenco degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0: