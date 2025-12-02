Tre ragazzini rubano alberelli di Natale alla cartoleria Varzi a Chiaia: “I genitori seguano di più i figli”

Sono stati gli stessi proprietari delle cartolerie, che sorgono in varie zone di Napoli, a diffondere sui social il video del furto, seguito da un messaggio ai tre ragazzini protagonisti e ai loro genitori.

Una scena a cui, purtroppo, chi vive a Napoli o frequenta social network e portali di informazione, vede ripetersi ogni Natale: il furto di alberi di Natale in giro per la città. Una scena a cui, nelle scorse ore, hanno assistito anche i titolari della cartoleria Varzi che sorge in via Cavallerizza a Chiaia, nella zona dei cosiddetti baretti: tre ragazzini, dopo essersi guardati intorno con fare circospetto, hanno afferrato tre piccoli abeti natalizi che si trovavano all'esterno dell'esercizio commerciale e sono andati scappati con essi.

Il furto è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza della cartoleria e i proprietari hanno deciso di pubblicare le immagini sui propri canali social. "Non è questione di soldi – si legge in un messaggio che accompagna il video – Due alberelli non cambiano la vita a nessuno. Quello che pesa è vedere dei ragazzi prendere qualcosa che non è loro… e capire che da qualche parte, qualcuno non sta insegnando la differenza".

"Le telecamere li hanno ripresi chiaramente: un gesto veloce, ingenuo, inutile. Non è ‘bravata' – si legge ancora – non è ‘ragazzata'. È solo un brutto esempio che rischia di diventare un’abitudine. Gli alberi li rimetteremo. Il rispetto, quando manca, è molto più difficile da ricostruire". Il concetto viene ribadito anche nel video, in cui Mattia Varzi, della famiglia proprietaria delle cartolerie (ci sono varie sedi in città), ha voluto chiarire: "La stupidità dei ragazzini può passare, l'indifferenza degli adulti no" dice Varzi nel video. "Gli alberelli si possono comprare, l'educazione no: andrebbe insegnata a casa. Genitori, seguite i vostri figli".