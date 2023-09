Tre feriti a coltellate durante la festa patronale a Montoro: fermati padre e figlio Tre feriti, di cui uno in prognosi riservata, dopo una rissa finita a coltellata durante la festa patronale di Montoro, nell’Avellinese: fermati padre e figlio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ci sono due fermi per la rissa a coltellate avvenuta a Montoro, in provincia di Avellino, nella serata di domenica al termine della festa patronale: si tratta di padre e figlio, ritenuti dai carabinieri di Solofra responsabili di tentato omicidio e lesioni personali. I due si trovano ora nella Casa Circondariale di Bellizzi Irpino, ma le indagini proseguono: al momento è ancora ignoto in particolar modo il motivo dell'aggressione, che ha portato a tre feriti, tutti giovani della vicina Mercato San Severino, in provincia di Salerno. La vicenda ha avuto una enorme eco mediatica in zona, dal momento che la festa patronale di Montoro è molto sentita in zona.

Tutto è accaduto poco dopo la mezzanotte di domenica, durante la festa patronale della Beata Vergine del Monte Carmelo giunta alla terza giornata e che alle 22 aveva visto il concerto in piazza di Mimmo Dany, storico cantante partenopeo. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, fatto sta che in pochi attimi si è scatenata una violenta rissa che ha visto tre giovani feriti con armi da taglio: due di questi sono stati medicati e dimessi dal pronto soccorso dell'ospedale Gaetano Fucito di Mercato San Severino, mentre il terzo, raggiunto da tre fendenti all'addome, è ancora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni di Dio – Ruggi d'Aragona. Le indagini dei carabinieri sono iniziate già domenica sera, ed hanno permesso di risalire ai due presunti responsabili: si tratterebbe di un uomo di 50 anni e del figlio di 23, entrambi originari di Montoro. I due fermati, portati nella Casa Circondariale di Bellizzi Irpino, sono ritenuti responsabili di tentato omicidio e lesioni personali. Proseguono invece le indagini per capire il motivo scatenante della rissa, che al momento appare ancora sconosciuto: gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi.