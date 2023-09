Tre cuccioli di cane appena nati abbandonati sul ciglio della strada: salvati dai carabinieri I tre cagnolini, appena nati, erano stati abbandonati in una scatola di cartone, sul ciglio della strada, a Sessa Aurunca, nel Casertano.

A cura di Valerio Papadia

Erano in un cartone, abbandonati sul ciglio della strada come fossero spazzatura: fortunatamente, tre cuccioli di cane appena nati sono stati salvati dai carabinieri a Sessa Aurunca, nella provincia di Caserta. I militari dell'Arma della locale compagnia hanno ricevuto una segnalazione da una donna che, mentre stava rientrando in casa, in località Corbara, ha dichiarato di aver udito dei vagiti provenienti da una scatola che si trovava al bordo della strada.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile: i militari, ai piedi di un albero, hanno rinvenuto la scatola di cartone e i tre cuccioli al suo interno, infreddoliti e affamati. I carabinieri hanno così posizionato la scatola sul cofano motore dell'auto per riscaldare i tre cagnolini, che sono poi stati avvolti in una coperta e portati in salvo in caserma. Qui, i tre cuccioli sono stati rifocillati con del latte e poi visitati dal personale veterinario dell'Asl di Caserta: hanno ricevuto tutte le cure di cui necessitavano e ora stanno bene.