Tre cuccioli abbandonati salvati dai carabinieri in Irpinia prima che venissero investiti Tre cuccioli di cane salvati da morte certa dai carabinieri a Marzano di Nola: erano stati abbandonati senza acqua e cibo nei pressi di una strada veicolare.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tre cuccioli sono stati salvati dai carabinieri a Marzano di Nola, in Irpinia: erano stati abbandonati in un terreno adiacente alla sede stradale, con il rischio che venissero travolti e uccisi. I carabinieri di Marzano di Nola, che stavano pattugliando la zona, li hanno salvati dunque da morte certa, e ora per loro si aprirà la strada dell'adozione. Tutto è iniziato quando una donna ha segnalato la loro presenza ai militari dell'Arma, che li hanno trovati in evidente stato di malnutrizione.

Dopo averli nutriti e fatti abbeverare, i tre cuccioli sono stati messi in sicurezza e affidati a personale veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Avellino, che li hanno poi trasportati in una struttura idonea, dove sono state avviate le procedure di adozione. L’intervento dei Carabinieri che è stato dunque essenziale, visto che ha scongiurato una probabile tragica fine per gli animali, che senza né aiuto né assistenza, e visto anche che si trattava di cuccioli senza genitori, avrebbero rischiato di morire per malnutrizione, malattie o investimenti stradali, come purtroppo accade frequentemente in molti casi di abbandono. "L’episodio sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine anche nella tutela del benessere animale", fanno sapere i carabinieri, che hanno diffuso anche alcune immagini dei cagnolini, spaventati ma fortunatamente in buone condizioni.