Tre contro una: ragazzina presa a schiaffi e calci da coetanee a Nocera Inferiore Rissa fra ragazzine: in tre si accaniscono contro una buttandola a terra e riempiendola di calci, schiaffi e pugni. Il video girato a Nocera Inferiore.

A cura di Redazione Napoli

Il video ci ha messo poco a viaggiare su Telegram, nei canali "dedicati" a vicende di bullismo e violenza. Ritrae tre ragazzine, probabilmente minorenni o comunque appena maggiorenni, che si accaniscono contro una coetanea. Il fatto è avvenuto in provincia di Salerno ed esattamente a Nocera Inferiore, in via Gramsci, quartiere Capocasale. Fanpage.it ha potuto verificare la zona, non però l'esatto giorno dell'avvenuta violenza né i motivi che l'hanno scatenata.

Cosa si vede nel video? Presto detto: la classica "rocchia" ovvero un gruppetto di ragazzine infuriate contro una che è già a terra e viene presa per i capelli, schiaffeggiata, colpita con calci, immobilizzata con una presa alle gambe. Quando tenta timidamente di reagire per sottrarsi alla gragnola di botte in faccia è peggio: le altre che si erano allontanate ritornano e continuano il pestaggio. Occorre tener conto, quando si tratta di queste vicende, che se c'è un video c'è sempre qualcuno che riprende, impassibile e quindi complice dell'atto di violenza poiché non denuncia.

Il filmato è stato condiviso e ricondiviso più e più volte ed è giunto sui soliti canali di Telegram o nei gruppi di Whatsapp dove chi conosce la zona non ha faticato a riconoscerla: in pieno centro della cittadina salernitana. Nei mesi scorsi l'area nocerina è stata protagonista di altri bruttissimi episodi simili, avvenuti soprattutto nel fine settimana causa movida ed eccessi alcolici o di altre sostanze: a gennaio di quest'anno a farne le spese due giovani finiti in ospedale per contusioni alla testa e su tutto il corpo dopo una furiosa rissa.