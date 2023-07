Tre cagnolini abbandonati sulla Statale, i carabinieri li salvano prima che vengano investiti Tre cuccioli di cane salvati dai carabinieri, erano sulla strada statale di Calitri, rischiando di essere investiti e di provocare incidenti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tre cuccioli di cane sono stati salvati dai carabinieri mentre vagavano sulla Strada Statale 339 all'altezza di Calitri, nell'Avellinese. I tre erano in uno stato di evidente confusione, forse perché abbandonati da poco o perché persi: fatto sta che vagano sulla carreggiata rischiando seriamente di provocare incidenti, che avrebbero potuto avere conseguenze tragiche sia per loro sia per gli automobilisti.

Sul posto sono giunti i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, che li hanno subito notati: avvicinatisi con cautela, i militari dell'Arma li hanno tratti in salvo, togliendoli dalla strada, quindi li hanno nutriti ed abbeverati, prima di disporne il trasferimento presso l'ambulatorio veterinario per cani randagi di Monteforte Irpino, dove sono stati accompagnati dal personale dell'Azienda Sanitaria Locale di Avellino. I tre cagnolini, cuccioli meticci, ora stanno bene: non presentato segni di malnutrizione e sono in buone condizioni fisiche.

Dopo le formalità di rito, per loro potrà aprirsi la pratica dell'adozione: nella speranza di trovare padroni che si curino effettivamente di loro e non li abbandonino mettendo a rischio l'incolumità propria e quella degli altri. In estate, infatti, aumentano gli abbandoni degli animali domestici, quasi sempre perché padroni scellerati ricorrono a questo "sistema" per disfarsi di loro a ridosso delle ferie estive, quando i cani vengono improvvisamente considerati da questi alla pari di "oggetti indesiderati". In caso di abbandono di animali, però, le pene sono severe: si rischia un anno di carcere e diecimila euro di multa.