Travolto in scooter, Catello Sansone muore dopo due settimane in ospedale: lutto a Gragnano L’uomo era stato coinvolto in un incidente stradale a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli, lo scorso 20 dicembre.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Lutto a Gragnano, nella provincia di Napoli, per la morte di Catello Sansone, 58 anni, deceduto dopo due settimane in ospedale: lo scorso 20 dicembre, l'uomo era stato coinvolto in un incidente stradale nella vicina Castellammare di Stabia. L'uomo stava viaggiando a bordo del suo scooter, in compagnia della moglie, quando è stato travolto da un'automobile: è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare il 58enne dalle lamiere della vettura in cui era rimasto incastrato.

Trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, le condizioni di Catello Sansone sono apparse subito gravi, tanto da richiederne il trasferimento all'ospedale del Mare di Napoli: nel nosocomio partenopeo, purtroppo, dopo due settimane dell'incidente, il 58enne è morto nella giornata di ieri, giovedì 6 gennaio; lascia la moglie e i loro tre figli.

Aperta una inchiesta sulla morte del 58enne

Come da prassi in questi casi, dopo la morte di Catello Sansone la Procura di Torre Annunziata, titolare delle indagini, ha disposto l'autopsia sul corpo del 58enne; soltanto dopo, la famiglia potrà procedere ai funerali. Indagini in corso anche sul conducente dell'automobile che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo del veicolo e investito lo scooter guidato da Catello Sansone. Tanti i messaggi di cordoglio che sono apparsi sui social quando la notizia della morte del 58enne si è diffusa: Catello Sansone era infatti molto conosciuto a Gragnano.