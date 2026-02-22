Travolto dall’albero che stava potando, George Adrian Lupu morto sul lavoro in Irpinia: aveva 39 anni

La vittima, George Adrian Lupu

L'ennesimo incidente mortale sul lavoro in Campania arriva dalla provincia di Avellino, precisamente da Calabritto, dove nella mattinata di ieri, sabato 21 febbraio, è morto George Adrian Lupu, 39 anni; l'uomo, originario della Romania, viveva nella stessa provincia di Avellino, a Senerchia, la cui comunità è sconvolta dalla sua prematura scomparsa. Stando a quanto si apprende, il 39enne si trovava nell'area industriale della cittadina irpina ed era impegnato nel taglio di un albero quando il tronco, per cause ancora in corso di accertamento, si è abbattuto su di lui, schiacciandolo. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per George Adrian Lupu non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente.

La salma del 39enne è stata sequestrata

Oltre ai sanitari del 118, sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Calabritto e di Senerchia, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso sulla scena e hanno poi avviato le indagini per determinare l'esatta dinamica dell'incidente. Su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, la salma di George Adrian Lupu è stato posta sotto sequestro e portata in obitorio, in attesa che, come da prassi in questi casi, venga disposta l'autopsia, importante ai fini della ricostruzione della vicenda.