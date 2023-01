Travolto da una catasta di legna mentre lavora, Giuseppe Stabile muore a 24 anni La tragedia a Campagna, nella provincia di Salerno. Giuseppe, nonostante la giovane età, lascia una moglie e due figli piccoli.

A cura di Valerio Papadia

La comunità di Campagna, cittadina della provincia di Salerno, è sconvolta per la morte di Giuseppe Stabile, un giovane del posto di soli 24 anni, morto mentre lavorava. La tragedia si è verificata nella serata di ieri, lunedì 30 gennaio; Giuseppe stava lavorando nella ditta di famiglia quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è stato travolto da una catasta di legna, che è scivolata dal retro del camion sulla quale si trovava.

Il 24enne è stato soccorso dagli altri dipendenti che hanno allertato i soccorsi: quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118 per Giuseppe, purtroppo, non c'era più nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. Sul luogo della tragedia sono arrivate anche le forze dell'ordine per i rilievi utili a comprendere l'esatta dinamica di quanto accaduto, mentre più tardi è arrivato anche il magistrato di turno. Con ogni probabilità, come da prassi, sul corpo di Giuseppe Stabile verrà effettuata l'autopsia, che dovrebbe chiarire le esatte cause dalla morte.

Giuseppe lascia una moglie e due figli

Nonostante la giovane età, Giuseppe Stabile lascia una moglie e due figli piccoli. Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono apparsi sui social quando la notizia della morte del 24enne si è diffusa. Tra questi c'è il messaggio di Mario Conte, sindaco di Eboli, città della quale è originaria la moglie di Giuseppe: