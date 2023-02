Travolto da una balla di fieno, operaio muore schiacciato: tragedia nel Salernitano Un operaio è morto schiacciato da una balla di fieno arrotolata: è accaduto ad Albanella, in provincia di Salerno. Inutili i soccorsi: disposta l’autopsia.

Morto schiacciato da una balla di fieno: così un operaio di 58 anni è morto nel Salernitano, nella mattina di oggi, lunedì 20 febbraio. L'incidente è avvenuto poco prima delle 9 ad Albanella, comune del Cilentano non lontano da Capaccio Paestum. Sul posto, oltre al personale medico-sanitario, anche i carabinieri per le indagini: aperto un fascicolo d'inchiesta e disposta l'autopsia dal magistrato a cui sono state affidate le indagini, sebbene l'ipotesi dell'incidente appare quella più probabile. Sconvolti i presenti che hanno assistito alla scena e chiamato i soccorsi, che purtroppo non sono serviti a salvare la vita dell'uomo, morto praticamente sul colpo.

Tutto è accaduto attorno alle 8.30 circa di questa mattina, in un allevamento di bufale di Albanella, dove un'azienda di Laviano si era recata per scaricare balle di fieno arrotolate portate con un camion. Uno degli operai, 58 anni e originario di Santomenna, stava scaricando il foraggio quando, per cause ancora tutte da accertare, una delle balle di fieno lo ha travolto in pieno, schiacciandolo. Sono stati proprio i dipendenti dell'allevamento a chiamare i soccorsi, ma per l'uomo non c'era già più nulla da fare. All'arrivo dei sanitari del 118, giunti a bordo di un'ambulanza, il 58enne era già deceduto e non è stato possibile far altro che decretarne il decesso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi del caso, mentre il magistrato di turno ha aperto un fascicolo d'inchiesta per accertare le cause del decesso: disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo, sebbene l'ipotesi dell'incidente resti quella più probabile.