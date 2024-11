video suggerito

Travolta dalla sua stessa auto a Poggiomarino: Maryna Malashschuk muore a 40 anni La donna è stata investita dalla sua automobile dopo aver parcheggiato in discesa. Trasportata in ospedale a Napoli, la 40enne è purtroppo deceduta. Sulla morte di Maryna Malashschuk è stata aperta una inchiesta.

A cura di Valerio Papadia

Lutto a Poggiomarino, nella provincia di Napoli, per la morte di Maryna Malashschuk, una donna di 40 anni originaria dell'Ucraina che da anni viveva nella cittadina all'ombra del Vesuvio: la 40enne è stata investita dalla sua stessa automobile. L'incidente si è verificato sabato 9 novembre in via Passanti Flocco: da quanto si apprende, Maryna Malashschuk aveva parcheggiato l'auto in discesa e, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è stata travolta dalla vettura.

La 40enne è stata soccorsa dai passanti che hanno assistito all'incidente e poi dai sanitari del 118, che l'hanno trasportata dapprima all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola; da qui, viste le sue gravi condizioni di salute, la donna è stata trasferita all'ospedale del Mare di Napoli, dove purtroppo, alle prime luci di mercoledì 13 novembre, è deceduta.

Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta: sequestrata la salma di Maryna Malashschuk

Sul luogo del tragico incidente sono sopraggiunti per primi gli agenti della Polizia Locale di Poggiomarino, che hanno effettuato i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto. Proprio per fare piena luce sulle cause dell'incidente e del decesso di Maryna Malashschuk, la Procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro della salma, con l'intento di effettuare poi l'autopsia.