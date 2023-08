Travolta dal treno col cane a Baronissi, macchinista frena in tempo ed evita la tragedia Una 55enne è stata colpita da un treno sulla linea Salerno – Mercato San Severino il 22 agosto; portata in ospedale, è stata giudicata fuori pericolo.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Il macchinista si è accorto della sua presenza ed ha immediatamente attivato i freni: non ha potuto evitare l'impatto, ma con la sua manovra è riuscito a scongiurare la tragedia. È successo nel tardo pomeriggio del 22 agosto a Baronissi, in provincia di Salerno, dove una donna di 55 anni è stata urtata dal convoglio mentre era insieme al suo cane sui binari della linea Salerno-Mercato San Severino. Portata in ospedale per i controlli del caso, è stata giudicata fuori pericolo.

I contorni dell'episodio non sono ancora del tutto chiari. In via di definizione i motivi per cui la donna si trovasse in quel momento sui binari: il gesto volontario non è stato del tutto escluso, ma viene ritenuto plausibile anche che stesse attraversando distrattamente o che avesse seguito il cane. L'incidente è avvenuto sui binari a circa 300 metri dalla stazione di Baronissi, in direzione di Fisciano. Dopo l'impatto il macchinista ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sono arrivati i sanitari della Croce Bianca, che hanno estratto la donna, rimasta bloccata tra il treno e i binari, e hanno controllato le sue condizioni di salute; avrebbe riportato un trauma cranico, con sospetta frattura di un braccio e diverse contusioni in varie parti del corpo.

Dopo la stabilizzazione la 55enne è stata portata all'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno per esami più approfonditi; grazie alla prontezza di riflessi del macchinista la donna avrebbe riportato soltanto delle lesioni non gravi. Sul posto, per le indagini, i carabinieri della stazione locale, gli agenti della Polfer e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mercato San Severino.