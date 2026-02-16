Trasporti in Campania, Casillo incontra tutti i sindacati. Poi toccherà ai pendolari

Mario Casillo

Per un decennio sindacati e pendolari del trasporto pubblico in Regione Campania non hanno mai avuto possibilità di confrontarsi con un assessore. Semplicemente perché l'ex presidente Vincenzo De Luca deteneva la delega ai trasporti (così come quella alla sanità e alla cultura). La nuova giunta l'assessore ce l'ha, è Mario Casillo, vicepresidente della giunta di Roberto Fico. E almeno la campagna d'ascolto delle parti impegnate sui trasporti è possibile.

Con due convocazioni protocollate il 16 febbraio 2026, Casillo ha invitato le principali organizzazioni sindacali del comparto a un primo incontro istituzionale fissato per martedì 17 febbraio al Centro direzionale di Napoli. Gli incontri, come si legge nelle convocazioni ufficiali, hanno l’obiettivo di avviare una «disamina generale delle tematiche del comparto» attraverso il dialogo con le parti sociali e l’ascolto dei rappresentanti territoriali.

Il primo tavolo, previsto alle ore 12.30 presso la sala riunioni dell’assessorato al piano 22 dell’Isola C3, coinvolgerà le sigle confederali e di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal. Nel pomeriggio, alle ore 14.00, è invece programmato un secondo incontro con le organizzazioni sindacali Confail, Usb e Orsa. Alle convocazioni risultano destinatari anche il presidente della IV Commissione Trasporti del Consiglio regionale il deluchianbo Luca Cascone e il capo della direzione generale per la mobilità Giuseppe Carannante.

Si tratta di un primo appuntamento di carattere conoscitivo, finalizzato a raccogliere criticità e priorità del settore prima dell’avvio di eventuali interventi operativi. Nelle lettere firmate da Casillo viene infatti sottolineata «l'importanza che riveste il trasporto pubblico per la vita dei cittadini e delle persone che vi lavorano», evidenziando la necessità di individuare soluzioni condivise attraverso un confronto continuo con le parti sociali. Dopo i sindacati toccherà alle associazioni dei pendolari, dove Casillo sarà molto da ascoltare: le criticità dei fruitori dei vettori Eav, Circumvesuviana, Cumana, Flegrea ma non solo: Air Avellino, Busitalia, Metro Campania eccetera.