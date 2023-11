Trascinato in mare da un’onda mentre pesca a Sorrento: ferito un uomo, è in ospedale L’uomo è stato soccorso dalla Capitaneria di Porto e da un elicottero della Protezione Civile: è ricoverato in ospedale con diverse ferite.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Momenti di paura a Sorrento, in provincia di Napoli, dove nella giornata odierna, domenica 5 novembre, un uomo è stato trascinato in mare da un'onda, rischiando di annegare. L'uomo stava pescando insieme ad alcuni amici nella zona dei Bagni della Regina Giovanna, rinomata località della Penisola Sorrentina, quando è stato sorpreso dalla forza dell'onda, che lo ha trascinato con sé in acqua: uno dei suoi compagni ha provato a salvarlo, ma ha desistito a causa dell'irruenza del moto ondoso, mentre gli altri hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, coadiuvati dall'alto da un elicottero della Protezione Civile: i soccorritori sono riusciti a trarre in salvo l'uomo, che è stato affidato ai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento, dove è ricoverato con numerose ferite.