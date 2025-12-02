Trascina il cane con il guinzaglio dal finestrino dell’auto: rintracciato e denunciato nel Napoletano

Ha trascinato un cane al guinzaglio dalla propria automobile, mentre girava in strada: ma è stato immortalato da alcuni passanti, alcuni dei quali nelle automobili dietro di lui, ed il video, dopo essere finito in Rete, è arrivato anche sulla scrivania delle forze dell'ordine, che hanno rintracciato il responsabile e denunciato l'uomo per maltrattamento d'animali. Il video era diventato virale in poco tempo: a dover rispondere del reato è un 50enne di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, denunciato a piede libero dalla polizia municipale stabiese ai sensi dell'art. 544-ter del Codice Penale che disciplina i maltrattamenti sugli animali.

Gli agenti della Polizia Municipale, guidata dal colonnello Francesco Del Gaudio e coordinati dal tenente Vincenzo Sepe, sono risaliti al 50enne attraverso le analisi dei video, nei quali si vede l'automobile circolare con il cane tenuto al guinzaglio a bordo della strada. Nei confronti del 50enne è stato aperto un fascicolo presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata: dovrà anche rispondere di trasporto irregolare dell'animale. Soddisfatto Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, che sui propri canali social aveva rilanciato il video e le immagini, provocando un'ondata di sdegno trasversale da nord a sud. Il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, ha invece commentato che "episodi come questo non possono e non devono essere tollerati", ringraziando anche la polizia municipale per aver ricostruito i fatti ed individuato rapidamente il responsabile: "Il rispetto verso gli animali è un valore che una comunità deve difendere".