Tranciato dall’elica a Cetara, ricerche in mare ancora senza esito Sono ancora senza esito le ricerche del 29enne disperso in mare in Costiera. Il giovane era a bordo di un gommone con altre due persone.

Quella di Ferragosto è stata una giornata vana di ricerche: non v'è traccia del corpo – purtroppo ormai è certo che non sia sopravvissuto – del cuoco 29enne salernitano disperso da lunedì pomeriggio in Costiera Amalfitana. Capitaneria di Porto e vigili del fuoco hanno setacciato in lungo ed in largo il tratto tra il porto di Cetara e la spiaggia di Erchie (Maiori), nella speranza di recuperare il corpo del giovane.

Il giovane, era in barca con due amici quando, probabilmente a causa di una virata improvvisa, è finito in acqua. Successivamente sarebbe stato tranciato dall'elica dell'imbarcazione che avrebbe effettuato una manovra errata. In mare anche i vigili del fuoco che stanno sorvolando la zona con un elicottero con sommozzatori a bordo. Alle ricerche stanno prendendo parte anche i sommozzatori del nucleo regionale vigili del fuoco di Napoli con il supporto del robot Rov, attraverso il quale è possibile perlustrare in profondità i fondali. Al molo Manfredi del porto di Salerno, inoltre, è stata allestita una postazione per la sostituzione dei materiali per le immersioni. La task force, al momento, non ha dato esiti ma le ricerche proseguono anche oggi 16 agosto.