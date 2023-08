Tranciato da elica a Cetara, riprese all’alba le ricerche del giovane cuoco inghiottito dal mare Riprese all’alba le ricerche del giovane che ieri era in mare a Cetara è caduto dal motoscavo ed è stato tranciato da un’elica.

A cura di Redazione Napoli

Cetara, splendido borgo sul mare in Costiera, provincia di Salerno, si è svegliata con poche speranze di trovare il 29enne salernitano che da ieri risulta disperso a seguito di un incidente in barca avvenuto nelle acque antistanti il borgo costiero.

Il giovane, professione cuoco, era a bordo di un natante di 6 metri affittato a Salerno. Ieri 14 agosto è finito accidentalmente in mare, si ipotizza a causa di una brusca manovra. Secondo quanto riportato dagli amici che erano con lui, sarebbe stato tranciato da un'elica della stessa barca e il corpo si è inabissato rapidamente. Oggi dovrebbero essere noti degli esami tossicologici eseguiti sugli altri due ragazzi presenti a bordo.

La nave da supporto multiruolo “Bruno Gregoretti” della Capitaneria di Porto, rimasta in rada per tutta la notte, stamani è tornata a pattugliare il Golfo di Salerno mettendo a disposizione due gommoni. In ausilio la motovedetta CP 854 Sar (servizio search and rescue). Sul posto stanno ritornando i sommozzatori, le motovedette della Guardia Costiera e un elicottero per il pattugliamento aereo.