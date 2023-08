Si tuffa dalla barca e finisce sulle eliche: ragazzo muore a Cetara, ferito l’amico Un giovane è deceduto al largo di Cetara (Salerno): si sarebbe tuffato troppo vicino alla barca e sarebbe stato colpito dalle eliche del motore.

A cura di Nico Falco

Un ragazzo è morto nel tardo pomeriggio di oggi a Cetara, in provincia di Salerno: in barca con due amici, si sarebbe tuffato in mare ma sarebbe finito sulle eliche, riportando lesioni che lo hanno ucciso poco dopo; ferito il coetaneo che era con lui in acqua mentre il terzo del gruppo, rimasto sulla barca, è illeso.

La tragedia intorno alle 17 di oggi, 14 agosto. I tre, stando alle ricostruzioni, avevano noleggiato l'imbarcazione a Salerno per passare una giornata in mare. Nel pomeriggio, mentre erano al largo di Cetara, avrebbero deciso di fare il bagno. Il giovane poi deceduto si sarebbe però tuffato troppo vicino ala barca e sarebbe quindi stato colpito dall'elica e non sarebbe riuscito a risalire; l'amico si sarebbe ferito in circostanze simili ma sarebbe riuscito ad aggrapparsi alla barca.

Il natante coi due ragazzi a bordo è stato recuperato dalla Capitaneria di Porto e quello ferito è stato portato in ambulanza in ospedale. Sono stati allertati i sommozzatori per il recupero del corpo del giovane morto. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica e le responsabilità.