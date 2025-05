video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Tram listati a lutto a Napoli per la morte di storico tramviere: l’omaggio dei colleghi Tram listati a lutto oggi a Napoli per la morte di Gianluca D’Antona, funzionario Anm del settore filoviario e tranviario. Domani i funerali nella chiesa di via Girolamo Santacroce. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tram listati a lutto a Napoli, oggi, giovedì 8 maggio 2025, per la morte dell'ingegner Gianluca D'Antona, storico collaboratore del direttore Pierpaolo Martino, che si occupava del settore filoviario e tranviario. In segno di cordoglio, i colleghi dell'Anm, l'Azienda Napoletana della Mobilità, hanno affisso i nastri neri sui parabrezza dei tram che stanno circolando in città. I funerali si terranno domani mattina, venerdì 9 maggio, alle ore 11,00, presso la Chiesa Parrocchia Maria Santissima del Buon Consiglio di via Girolamo Santacroce al Vomero.

Il ricordo dei colleghi per il tramviere

D'Antona era molto stimato e molto preparato professionalmente, oltre che molto disponibile verso le maestranze. Tantissimi i messaggi di cordoglio anche istituzionale che stanno arrivando in queste ore. In molti stanno esprimendo vicinanza alla famiglia per la terribile e prematura perdita. "Ho saputo poco fa che te ne sei andato – scrive Augusto Cracco, ex presidente della Ctp – e a me dispiace davvero tanto. Eri una bravissima persona, un ingegnere di grande valore, ma soprattutto eri un amico. Aspettavo l'occasione per andare con te a piazza Vittoria col tram storico, oppure per parlare di filobus, ma prima di tutto di rivederti in servizio, che hai onorato sempre e comunque, anche quando non eri nel pieno delle forze. Un esempio di professionalità e di attaccamento, ti stimo tanto e ti vorrò bene per sempre. Ciao Gianluca". Mentre il sindacalista dell'Usb, Adolfo Vallini, scrive sui suoi canali social: "Ciao Luca. Che la terra ti sia lieve. L'ANM perde un professionista di spessore".