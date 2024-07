video suggerito

Tragico incidente agricolo a Salerno: si ribalta col trattore e muore schiacciato Tragedia a Salerno dove un uomo si è ribaltato mentre si trovava a bordo del trattore ed è morto schiacciato.

A cura di Beatrice Tominic

Tragedia nella mattina di oggi a Salerno: stava svolgendo dei lavori in un terreno, quando il trattore su cui viaggiava si è ribaltato. E lui, un uomo di 63 anni, è morto schiacciato.

L'incidente nel Salernitano

La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, sabato 27 luglio 2024, nella provincia di Salerno. L'incidente si è verificato nel comune di San Gregorio Magno, nell'entroterra. Non si hanno molte informazioni sui tragici fatti di oggi. Il sessantatreenne si trovava alla guida del trattore. Si stava muovendo su un appezzamento di terra per realizzare dei lavori, in località Pallaforte, quando è successo il peggio. Il trattore si è ribaltato e non gli ha lasciato scampo.

L'incidente nel terreno su cui lavorava

Si stava ancora muovendo alla guida del suo veicolo agricolo lungo l'appezzamento, quando il trattore ha perso l'aderenza con il terreno, probabilmente in un punto in cui era particolarmente sconnesso. E la macchina agricola si è rovesciata, finendo per schiacciare l'uomo. Il sessantatreenne stava lavorando nel terreno. Una volta notato che era rimasto vittima dell'incidente, è scattato l'allarme.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena allertati i soccorsi, sul luogo dell'incidente sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. Sono loro che si sono precipitati verso il trattore sotto al quale si trovava il sessantatreenne e, una volta estratto da lì, gli hanno prestato le prime cure. Ogni tentativo dei soccorritori, però, si è rivelato vano. L'uomo, rimasto schiacciato dal trattore, è morto. E i soccorritori non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.