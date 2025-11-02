Tragica scoperta in un panificio: corpo trovato senza vita con ferite alla testa, si tratta di Raffaele Di Nunzio

Amara scoperta questa mattina a Napoli all'interno di un panificio: trovato senza vita il cinquantanovenne Raffaele Di Nuncio, venditore ambulante di pane. Il cadavere si trovava nel panificio, dove probabilmente si era recato per acquistare il pane da rivendere in strada. L'allarme è scattato immediatamente: sul corpo sono stati individuate delle ferite, soprattutto sulla testa. Sul caso indagano i carabinieri: nessuna pista esclusa, neppure quella dell'omicidio. Spetta ai militari cercare di fare chiarezza sull'accaduto.

Il ritrovamento del corpo di Raffaele Di Nunzio

Il corpo senza vita di Raffaele Di Nunzio è stato trovato senza vita questa mattina, domenica 2 novembre 2025, in un palazzo in corso san Giovanni a Teduccio, al civico 168, nella periferia est di Napoli. Non appena scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale e della stazione di San Giovanni a Teduccio per le analisi del caso e le prime indagini.

Al momento nessuna ipotesi è esclusa, neppure quella dell'omicidio: i militari hanno riscontrato la presenza di due vistose ferite lacerocontuse alla testa la cui origine non è ancora chiara. Da chiarire se siano state causate da un'aggressione o da una terribile fatalità, come una caduta accidentale.

Come è morto il 59enne: attesa l'autopsia

Ad aiutare gli inquirenti a fare chiarezza ci penserà l'autopsia, la cui data non è ancora stata fissata. Soltanto l'esame autoptico potrà dare certezza e aiutare a ricostruire l'accaduto. Nel frattempo chi indaga è alla ricerca di possibili testimoni che possano aiutare nella ricostruzione dei fatti. Vista la tarda ora in cui sembra, almeno per ora, che sia avvenuto il decesso, potrebbe essere difficile trovare testimonianza.

Chi era il 59enne trovato senza vita nel panificio

Il corpo è stato trovato all'interno di un laboratorio da panificio. Dopo i primi accertamenti i militari sono riusciti a identificare il cinquantanovenne trovato senza vita: si tratta di Raffaele Di Nunzio, di mestiere venditore ambulante di pane, sposato e padre di due figli. Il cinquantanovenne, originario di Torre del Greco, era residente nel quartiere napoletano di Barra. Era già noto alle forze dell'ordine che, per cercare di ricostruire i contorni dell'accaduto, stanno scandagliando nel suo passato.