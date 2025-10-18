Tragedia nel Salernitano, ragazzo muore in moto dopo lo scontro con un trattore guidato dal padre

Un drammatico incidente stradale è costato la vita a un motociclista di 29 anni, originario di Santa Marina, nel Salernitano. Il sinistro è avvenuto in località Isca del Molino, lungo una strada di campagna, dove la moto del giovane si è scontrata frontalmente con un mezzo agricolo, che secondo una prima ipotesi sarebbe stato guidato dal padre.

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione il ragazzo è deceduto poco dopo. La carreggiata è stata chiusa in entrambi i sensi per permettere i rilievi della Polizia Stradale di Sapri, che sta cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità.