napoli
video suggerito
video suggerito

Tragedia nel Salernitano, ragazzo muore in moto dopo lo scontro con un trattore guidato dal padre

Il giovane lavorava in un maneggio. Inutili i soccorsi del 118. Indaga la Polizia Stradale.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Redazione Napoli
1 CONDIVISIONI
Immagine

Un drammatico incidente stradale è costato la vita a un motociclista di 29 anni, originario di Santa Marina, nel Salernitano. Il sinistro è avvenuto in località Isca del Molino, lungo una strada di campagna, dove la moto del giovane si è scontrata frontalmente con un mezzo agricolo, che secondo una prima ipotesi sarebbe stato guidato dal padre.

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione il ragazzo è deceduto poco dopo. La carreggiata è stata chiusa in entrambi i sensi per permettere i rilievi della Polizia Stradale di Sapri, che sta cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità.

Cronaca
Incidenti stradali
Salerno
1 CONDIVISIONI
Immagine
La Città metropolitana chiede lo sgombero delle scuole occupate per Gaza
La lettera dell'ex Provincia di Napoli a Questura e Prefettura: "Rischio per cantieri e vandalizzazioni"
La sinistra attacca Gaetano Manfredi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views