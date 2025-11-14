napoli
video suggerito
video suggerito

Tragedia nel Salernitano, ciclista investito e ucciso da un’automobile a San Cipriano Picentino

Un ciclista di 75 anni è stato investito e ucciso a San Cipriano Picentino, in provincia di Salerno; l’incidente è avvenuto nella frazione di Campigliano, indagini in corso per ricostruire la dinamica.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Nico Falco
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Un uomo di 75 anni è deceduto a seguito di un incidente stradale a San Cipriano Picentino, piccolo comune della provincia di Salerno; è stato travolto da un'automobile mentre era in bicicletta nella frazione di Campigliano, i soccorsi si sono rivelati inutili. La dinamica è in fase di ricostruzione, sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Salerno. Per consentire i rilievi è stato necessario interdire parzialmente la circolazione, con pesanti ripercussioni sulla viabilità della zona.

L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, 14 novembre. La vittima, residente della zona, stava percorrendo in bicicletta la strada principale della frazione quando è stata investita dall'automobile; l'impatto sarebbe stato molto violento e non ha lasciato scampo al 75enne: sono stati immediatamente allertati i soccorsi ma, quando i sanitari del 118 hanno raggiunto la zona, per l'uomo non c'era già più nulla da fare; probabilmente è morto sul colpo per le ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, al lavoro per definire la dinamica e accertare le responsabilità; il conducente dell'automobile, che si è fermato subito dopo l'impatto, è stato ascoltato dagli investigatori e, come da prassi, è stato sottoposto agli accertamenti per verificare l'eventuale assunzione di alcolici o stupefacenti. La ricostruzione esatta del sinistro resta al vaglio degli inquirenti, il veicolo è stato sequestrato. A causa dell'incidente, avvenuto nel centro di Campigliano, si sono formate code e rallentamenti in tutta la zona.

Incidenti stradali
Salerno
0 CONDIVISIONI
Immagine
Analisi
Perché Giorgia Meloni non riesce a capire (né a interpretare) la Napoli di oggi
Meloni a Napoli per Cirielli: "De Luca e Fico pensano di potersi prendere gioco di voi"
Cirielli, colpo alla Berlusconi: "La Regione Campania darà 100 euro al mese a chi ha la pensione minima"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views