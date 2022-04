Tragedia nel cuore di Napoli, uomo morto suicida all’interno del suo bar La tragedia è stata scoperta questa mattina in via Santa Brigida, a due passi da via Toledo, nel cuore di Napoli: l’uomo, figlio di noti commercianti, era noto in zona.

A cura di Valerio Papadia

Una tragedia ha sconvolto questa mattina, mercoledì 27 aprile, via Santa Brigida, strada a due passi da via Toledo e dalla Galleria Umberto I, nel cuore di Napoli: un uomo di 54 anni è stato trovato morto all'interno del suo bar; da quanto si apprende, l'uomo si è tolto la vita, impiccandosi. La notizia, come detto, ha sconvolto la comunità, dal momento che il 54enne, figlio di noti commercianti della zona, era molto conosciuto: non sono noti i motivi che hanno spinto l'uomo a commettere il gesto estremo e, da quanto si apprende, il 54enne non avrebbe lasciato biglietti o altre indicazioni riguardo le motivazioni che l'hanno portato al suicidio.

All'apertura del bar, questa mattina, la triste scoperta: il corpo del 54enne è stato ritrovato impiccato all'interno del locale. Sul posto, oltre a un capannello di curiosi, sono giunti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del proprietario del bar, avvenuto probabilmente durante la notte o alle prime luci di questa mattina. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi di rito: non ci sarebbero dubbi, ad ogni modo, sulle cause della morte dell'uomo e sul gesto volontario.