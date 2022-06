Tragedia a Castel Volturno: uomo muore dopo aver salvato due bambini in mare Un 42enne è deceduto dopo aver tratto in salvo 2 bambini che stavano annegando in un lido del Villaggio Coppola, a Castel Volturno (Caserta).

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Tragedia intorno alle 12 di oggi, 7 giugno, a Castel Volturno, in provincia di Caserta: il gestore di un lido è morto su un lido del Villaggio Coppola dopo aver tratto in salvo due bambini che non riuscivano a tornare a riva per via delle forti correnti marine. La vittima è un 42enne originario del Marocco, che viveva da oltre venti anni nel comune del Casertano, dove gestiva il lido balneare; probabilmente esausto dopo il salvataggio, sarebbe stato colto da un malore che lo avrebbe ucciso in pochi secondi.

Le indagini sull'accaduto sono affidate alla Capitaneria di Porto, sul posto è intervenuto il magistrato di turno della Procura di Santa Maria Capua Vetere. La ricostruzione della vicenda è ancora in corso, le forze dell'ordine hanno raccolto le testimonianze di diversi bagnanti che si trovavano nelle vicinanze al momento della tragedia e che hanno raccontato le fasi concitate del salvataggio in mare. Stando a quanto accertato fino ad ora il 42enne avrebbe visto alcuni bambini in difficoltà in mare e si sarebbe immediatamente tuffato; sarebbe quindi riuscito a raggiungerli e, con l'aiuto di un secondo soccorritore, li avrebbe riportati a riva.

Dopo il salvataggio sarebbe riuscito a raggiungere la battigia, aiutato anche da altri presenti, ma sarebbe stato colto dal malore e avrebbe perso i sensi. Inutili i tentativi di soccorso da parte degli altri bagnanti, che dopo aver partecipato al salvataggio dei bambini hanno cercato di rianimare il 42enne ma senza risultati; all'arrivo dei sanitari l'uomo era già deceduto. Con tutta probabilità verrà disposta l'autopsia sulla salma per stabilire le cause del decesso.