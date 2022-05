Tragedia alla Sanità: uomo muore soffocato da un boccone di carne, inutili i soccorsi Un uomo di circa 80 anni è deceduto nel rione Sanità, a Napoli, soffocato da un boccone di carne; nonostante i tempestivi soccorsi non c’è stato nulla da fare.

A cura di Nico Falco

Un uomo di circa 80 anni è deceduto nel primo pomeriggio di oggi in un'abitazione del rione Sanità, nel centro di Napoli; sarebbe stato soffocato da un boccone di carne che aveva ingerito durante il pranzo. I soccorritori sono arrivati sul posto in pochissimi minuti, con una moto medica e un'ambulanza, ma per il paziente non c'è stato nulla da fare nonostante la tempestività dell'intervento e le manovre di rianimazione.

L'allarme alle 13 di oggi, 26 maggio, quando alla centrale operativa dell'Asl Napoli 1 è arrivata la richiesta di soccorso: un uomo stava soffocando per via di un boccone di carne e aveva già perso conoscenza. Chiamata da codice rosso, subito girata alla moto medica Heart Life, che è immediatamente partita verso la Sanità e cinque minuti dopo era già davanti all'appartamento. All'arrivo dei sanitari l'80enne è apparso subito in condizioni gravi: era già in arresto cardiocircolatorio, i familiari hanno spiegato che aveva cominciato a soffocare durante il pranzo, probabilmente a causa di un boccone andato di traverso e che non era riuscito ad espellere.

L'infermiere ha eseguito le manovre per la disostruzione delle vie aeree e il massaggio cardiaco, anche con l'utilizzo del defibrillatore, ma tutti gli sforzi si sono rivelati vani; durante l'intervento è arrivata anche l'ambulanza della postazione Pianura, che nel frattempo era stata allertata, ma il medico a bordo non ha potuto fare altro che constatare il decesso; probabilmente ad aggravare le condizioni del paziente sono state anche le diverse patologie di cui già soffriva. La salma, dopo le formalità di rito, è stata affidata ai familiari.