video suggerito

Tragedia alla battuta di caccia nel Salernitano, spara per errore e uccide l’amico Incidente di caccia a Santa Barbara, Vibonati (Salerno): un 58enne è stato ucciso per errore durante una battuta di caccia; indagato l’amico 44enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

105 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un 58enne è morto ieri a Vibonati (Salerno) dopo essere stato colpito da un colpo di fucile esploso da un amico 44enne: il proiettile sarebbe partito per errore, i due erano impegnati in una battuta di caccia ai tordi in località Santa Barbara. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per la ricostruzione della dinamica; la posizione dell'uomo che ha sparato è al momento al vaglio dell'autorità giudiziaria.

La tragedia intorno alle 15, il 58enne era originario della zona ma da tempo viveva in nord Italia. A chiamare i soccorsi era stato lo stesso 44enne. I tentativi di rianimazione si sono però rivelati inutili: i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, verosimilmente il 66enne è morto sul colpo. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Sapri, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione locale, che ieri si sono occupati dei rilievi e hanno ascoltato il 44enne.

Dal racconto dell'uomo si sarebbe trattato di un incidente: il colpo di fucile sarebbe partito per errore, da stabilire se dovuto ad un malfunzionamento dell'arma o a una manovra errata da parte del 44enne; l'uomo è stato denunciato a piede libero per omicidio colposo. Controllati i documenti di entrambi, che sono risultati essere in regola.