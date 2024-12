Tragedia al Trofeo Città di Nola: morto per un malore Carmine Notaro, presidente di Bikers on the Road

video suggerito

A cura di Nico Falco

Carmine Notaro

Carmine Notaro, presidente dell'associazione "Bikers on the road" di Saviano, è deceduto mentre presenziava alla gara podistica "Trofeo Città di Nola", nel comune della provincia di Napoli; sarebbe stato colpito da un malore che non gli avrebbe lasciato scampo nonostante l'arrivo dei soccorsi. L'Asd Atletica Nolana, organizzatrice del campionato regionale di 10 km, ha deciso di annullare le premiazioni rinviandole a data da destinarsi che sarà successivamente comunicata.

La tragedia questa mattina, 15 dicembre, Notaro era presente col suo gruppo per omaggiare la gara. "Nonostante i soccorsi, l'epilogo più triste ha raggiunto la manifestazione al Vulcano Buono, gelando gli oltre 1300 partecipanti e i tanti presenti". si legge in una nota diffusa dall'Asd Atletica Nolana. Specificando che la premiazione è stata annullata, l'associazione aggiunge: "Ora, c'è solo silenzio e tristezza. Il presidente Michele Santonastaso e tutti i soci esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia per questa grave perdita. Unendosi al lutto, ricordando la disponibilità, la generosità e l'altruismo di Carmine".