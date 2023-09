Tragedia a Marcianise, Giuseppe Borrelli muore a 51 anni: schiacciato dal carrello in fabbrica Un operaio di 51 anni, Giuseppe Borrelli, è morto ieri sera in un incidente sul lavoro a Marcianise (Caserta); lascia la moglie e una bimba piccola.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un operaio di 51 anni, Giuseppe Borrelli, è deceduto ieri sera a seguito di un incidente sul lavoro in una fabbrica di Marcianise, in provincia di Caserta; è stato schiacciato da un carrello durante il turno di notte. Originario di Pignataro Maggiore, l'uomo lascia la moglie e una bimba di dieci anni; era molto conosciuto in zona in quanto la sua famiglia gestisce da molti anni attività di vendita di fiori.

L'incidente è avvenuto nella Comet Sud, azienda dell'indotto automobilistico che si occupa di parti in lamiera, situata nella zona industriale del centro del Casertano. Borrelli, secondo le ricostruzioni, si trovava nell'area della verniciatura quando è stato investito da un carrello meccanico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, allertati dei colleghi, ma per il 51enne non c'era già più nulla da fare; è con tutta probabilità deceduto sul colpo in seguito alle gravi lesioni provocate dall'impatto.

La salma è stata trasportata presso l'istituto di Medicina Legale dell'Ospedale "Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta", dove verrà svolto l'esame autoptico. Nella fabbrica, ieri sera, sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per l'avvio delle indagini volte ad accertare con precisione la dinamica; verifiche sono in corso per ricostruire l'incidente, appurare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e per individuare eventuali responsabilità.