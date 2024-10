video suggerito

Traffico internazionale di droga a Salerno, la cocaina arrivava al porto da Spagna e Sud America: 14 arresti Gli indagati sono accusati della gestione di una organizzazione dedita al traffico internazionale di droga, soprattutto cocaina, che arrivava al Porto di Salerno principalmente dalla Spagna, ma anche dal Sud America. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una organizzazione, dedita al traffico internazionale di droga, in particolare di cocaina, è stata sgominata a Salerno dai carabinieri del NOR della locale compagnia: i militari dell'Arma, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Salerno, hanno arrestato 14 persone (11 sottoposti a custodia cautelare in carcere e 3 agli arresti domiciliari), che sono accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish, nonché diversi reati relativi a importazioni e cessioni delle suddette sostanze.

L'attività investigativa ha permesso di appurare come l'organizzazione criminale fosse penetrata anche nei mercati della droga di altre regioni italiane, come Basilicata e Puglia, e ha evidenziato i canali di approvvigionamento della droga da parte dei referenti dell'organizzazione, soprattutto in Spagna, che hanno permesso di introdurre a Salerno anche carichi di cocaina provenienti dal Sud America e arrivati al porto salernitano. Nel corso delle indagini, sono stati sequestrati 257 chili di cocaina, 7 chili di hashish e 7,5 chili di marijuana.

Il sindaco di Salerno: "Città liberata dai trafficanti di droga"

Sui 14 arresti operati dai carabinieri a Salerno è intervenuto il sindaco, Vincenzo Napoli: "È stata un'importantissima operazione questa dei Carabinieri che liberano così la città da una banda pericolosa di trafficanti di droga anche con addentellati internazionali". Il primo cittadino salernitano continua: "È un merito che va ascritto alle forze dell’ordine, segnatamente ai Carabinieri, ma anche al grande lavoro che sta conducendo la Questura, con le forze dell'ordine, per la sicurezza e la civiltà dei rapporti nella nostra città. Ho telefonato al prefetto e al questore per complimentarmi. Mi auguro che questa iniziativa abbia seguito, nel senso che altre se ne possano fare per far sì che la nostra sicurezza e quella relativa al rispetto della legalità venga garantita sempre di più sul nostro territorio".