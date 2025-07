Traffico bloccato lungo l’Asse Mediano per un tamponamento che ha coinvolto 4 auto

L’incidente sull’Asse Mediano

Code e rallentamenti si registrano lungo la strada statale 162NC, meglio nota come l'Asse Mediano, fondamentale arteria di collegamento fra Napoli e il suo hinterland, in entrambe le direzioni, a seguito di un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 8,900, nel territorio di Giugliano in Campania (Napoli), in direzione Lago Patria.

Secondo quanto riferito dall'Anas, gestore di quel tratto di strada, si tratta di un tamponamento che ha visto coinvolte quattro autovetture. Non si segnalano feriti gravi, ma l'impatto ha determinato notevoli disagi alla circolazione. Al momento il traffico viene deviato sulla corsia di sorpasso per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati da parte del soccorso meccanico. Sul posto sono operative le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, impegnate a gestire la viabilità e a completare gli accertamenti sulle cause del sinistro. La completa riapertura del tratto è prevista al termine delle operazioni di sgombero.