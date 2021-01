in foto: Immagine di repertorio

Un bimbo di 3 anni che frequenta un asilo a Torre del Greco, in provincia di Napoli, è risultato positivo al Covid19. In quarantena obbligatoria sono finiti tutti i compagni di classe e le maestre. A segnalare l'episodio il sindaco del Comune corallino, Giovanni Palomba, dopo aver sentito il preside della scuola Don Milani, un istituto comprensivo che include anche l'asilo. Stando a quanto riferito dal preside al primo cittadino e all'Asl Napoli 3 Sud, un bambino di tre anni è risultato positivo ad un test rapido effettuato presso una struttura privata. Una volta venuti a conoscenza del responso, i genitori ne hanno dato comunicazione alla scuola. "Il dirigente scolastico – spiega Palomba – è stato estremamente solerte, chiedendo alle famiglie dei 13 bambini della classe di asilo frequentata dal piccole e alle insegnanti di porsi in isolamento fino al 2 febbraio. Nel frattempo saranno le autorità sanitarie a comunicare se e come tutti i soggetti in quarantena dovranno sottoporsi ad eventuali tamponi".

Ieri, invece, a risultare positivo era stato un alunno di una seconda elementare dell'istituto comprensivo Giacomo Leopardi di Torre Annunziata e tutta la classe è stata messa in quarantena preventiva. A Torre del Greco l'ultimo bollettino Covid19 ha registrato 35 positivi, di cui 3 in regime ospedaliero, 2 ripositivizzati in regime ospedaliero ed i restanti in isolamento domiciliare. Attestato il passaggio di 1 soggetto positivo dall'isolamento domiciliare al regime ospedaliero. Mentre si conta un morto. Si tratta di D. G. P. classe 1952. Mentre sono 77 i guariti. È quanto trasmesso dal Centro Operativo Comunale – dopo il consueto aggiornamento serale con i Responsabili sanitari dell’​ASL Na3 Sud​ e con l’​Unità di Crisi Regionale. "Esprimo massima vicinanza – le parole del sindaco, Giovanni Palomba – alla famiglia del nostro concittadino scomparso quest'oggi. Il mio sincero cordoglio, unito a quello dell'intera Amministrazione comunale, va ai parenti tutti".

Di seguito i dati dei contagi e delle guarigioni: