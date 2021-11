Tornano i Sabati della prevenzione, visite ed esami gratuiti nel camper dell’Asl Napoli 1 Tornano i Sabati della prevenzione delll’Asl Napoli 1 Centro, durante i quali i cittadini potranno sottoporsi a screening ed esami gratuiti e senza prenotazioni.

A cura di Federica Grieco

In Italia tra il 2015 e il 2021 i tassi di mortalità per i tumori sono diminuiti del 10% circa negli uomini e dell'8% nelle donne. Le percentuali di sopravvivenza a 5 anni per tutti i tumori sono risultate in incremento, attestandosi intorno al 59,4% negli uomini e al 65% nelle donne. I dati riportati dal Ministero della Salute fotografano una situazione in costante miglioramento grazie ai passi avanti fatti nel campo della medicina e alla crescita delle adesioni da parte dei cittadini alle campagne di screening.

La prevenzione è quindi fondamentale per far sì che questi dati migliorino sempre di più. Ed è proprio con l'obiettivo di permettere ai cittadini di sottoporsi a visite ed esami di controllo, che l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro ha deciso di organizzare nuovamente i Sabati della prevenzione con il Camper della Salute che ha fatto già la sua prima tappa al Vomero, in Piazza degli Artisti, lo scorso 30 ottobre. In tali occasioni i cittadini potranno sottoporsi ad esami gratuiti e screening, previsti dalla campagna "Mi voglio bene", messa in campo della Regione Campania.

Visite ed esami gratuiti durante i Sabati della prevenzione

In maniera completamente gratuita e senza alcun tipo di prenotazione, ci sarà la possibilità per le donne fino ai 45 anni di sottoporsi a una visita senologica con eco mammaria. Sempre secondo il Ministero della Salute, il tumore della mammella è la patologia neoplastica a più alta prevalenza nel sesso femminile. Quelle invece tra i 25 e 64 anni, potranno sottoporsi ad un Pap test o un Hpv test.

Inoltre, le donne tra i 45 e i 69 anni potranno prenotare una mammografia. Ancora, ci sarà la possibilità di ritirare un kit, per uomini e donne tra i 50 e i 74 anni, per la ricerca del sangue occulto nelle feci: uno strumento fondamentale per la prevenzione del tumore del colon-retto. I cittadini potranno sottoporsi a un esame spirometrico, per misurare la capacità polmonare e la funzionalità respiratoria, alla mappatura dei nei e a vaccini e tamponi anti Covid.