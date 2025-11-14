napoli
Torna l’albero di Natale in Galleria Umberto: è di ferro, per scoraggiare i vandali

In Galleria Umberto a Napoli montato l’albero di Natale 2025: è di metallo, contro vandali e teppisti.
A cura di Pierluigi Frattasi
L’albero di Natale anti–vandali in Galleria Umberto I a Napoli
L’albero di Natale anti–vandali in Galleria Umberto I a Napoli

Torna l'albero di Natale nella Galleria Umberto di Napoli: è di metallo, per scoraggiare i vandali. L'abete della Natività, offerto dai commercianti, viene posizionato tutti gli anni al centro delle quattro navate del complesso monumentale ottocentesco. La tradizione vuole che i bimbi che passeggiano in galleria con mamma e papà si fermino davanti all'albero decorato a festa per appendere le cartoline con i pensierini e i desideri da avverare. Negli anni scorsi, però, è nato anche un altro rito connesso all'albero della Galleria, molto meno nobile. L'abete è finito ripetutamente nel mirino dei "ladri di Natale". Bande di ragazzini lo rubavano e poi lo trascinavano in scooter con le corde lungo i vicoli di Napoli. Una sorta di sfida tra gruppi di giovanissimi per accaparrarsi un trofeo da usare poi come cippo di Sant'Antonio nei falò che si fanno in strada – anche questi vietati – il 17 gennaio, nella notte di Sant'Antonio Abate.

L’albero di Natale 2025 anti–vandali in Galleria Umberto I a Napoli
L’albero di Natale 2025 anti–vandali in Galleria Umberto I a Napoli

I lavori dei cancelli anti-teppisti in Galleria non sono partiti

Una triste tradizione, come si diceva, che i negozianti hanno più volte cercato di contrastare. Proprio per evitare, tra l'altro, le scorribande dei teppisti, il Comune di Napoli ha da tempo pensato di recintare gli ingressi della Galleria con i cancelli. Il progetto nato nel 2022, a seguito di un protocollo d'intesa che vede impegnati anche Prefettura, Soprintendenza e un università, tra gli altri, prevede di installare le grate su tre ingressi: via Santa Brigida, via Verdi e piazzetta Matilde Serao. I soldi ci sono: circa un milione di euro.

Il progetto dei cancelli in Galleria Umberto
Il progetto dei cancelli in Galleria Umberto

Ma, ad oggi, i lavori non sono ancora iniziati. Così, in Galleria Umberto i commercianti anche quest'anno hanno dovuto scegliere un albero di Natale anti-vandali, in metallo, appunto, e non in plastica, circondato da una recinzione. Una scelta analoga a quella che ormai sta seguendo il Comune anche per gli alberi di Natale nelle piazze cittadine, come piazza del Plebiscito o piazza Garibaldi, che sono a forma di cono e di metallo.

