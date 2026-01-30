napoli
video suggerito
video suggerito

Torna la libreria a Napoli nord, apre Giunti a Miano: gioia nel quartiere

Apre la libreria Giunti a Miano, all’interno del Centro Commerciale La Birreria. La gioia del quartiere: “Finora chiudevano, torna un presidio di cultura”
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Pierluigi Frattasi
0 CONDIVISIONI
Immagine

Apre una libreria a Miano, quartiere dell'area nord di Napoli, dove i negozi con gli scaffali pieni di libri da sfogliare sono sempre meno. Si tratta della libreria Giunti, che apre all'interno del centro commerciale La Birreria. Quattro anni fa, la chiusura di Mondadori, all'epoca l'ultima libreria del territorio, aveva suscitato profonda amarezza nella cittadinanza. Tanto che le associazioni civiche protestarono, chiedendo a qualche imprenditore coraggioso di riprovarci, nonostante oggi, soprattutto i giovani, siano sempre più disabituati all'esercizio della lettura.

Mondadori all'epoca era proprio all'interno del centro commerciale e qui, oggi, dopo quattro anni, ha riaperto di nuovo una libreria. Si tratta, in questo caso, di Giunti, un altro grande nome dell'editoria italiana. "Accolgo con sincero favore – commenta Pasquale Esposito, presidente della commissione Sicurezza del Comune di Napoli – l’apertura di una nuova libreria nel quartiere di Miano. È una notizia che va oltre il dato commerciale e assume un valore profondamente culturale e civile. Alcuni anni fa la comunità visse con grande dispiacere la chiusura di una libreria: non fu soltanto la perdita di un esercizio, ma di un luogo di pensiero e di crescita. Le librerie sono presìdi culturali, spazi che alimentano curiosità e consapevolezza. Per questo questa nuova apertura rappresenta un segnale importante, un atto di fiducia nel territorio".

Tra Miano, Secondigliano e San Pietro a Patierno, un territorio di circa 90mila abitanti, le librerie purtroppo sono poche. L'apertura di un nuovo punto dedicato alla lettura è stata accolta, per questo, con gioia dagli abitanti. Quando chiuse Mondadori, infatti, molti ci rimasero male, essendo costretti a doversi recare in centro a Napoli, a molti chilometri di distanza per acquistare provare il piacere di sfogliare un libro prima di acquistarlo.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Riapre via Bagnoli dopo la voragine, tornano i tir di Coppa America. Sosta vietata per un anno
Bagnoli, l’asfalto cede di nuovo dove passano i tir dell’America’s Cup: vigili in via Cocchia
Voragine a Bagnoli, dove passano i tir dell'America's Cup: strada chiusa e traffico bloccato
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views