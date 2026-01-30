Torna la libreria a Napoli nord, apre Giunti a Miano: gioia nel quartiere

Apre una libreria a Miano, quartiere dell'area nord di Napoli, dove i negozi con gli scaffali pieni di libri da sfogliare sono sempre meno. Si tratta della libreria Giunti, che apre all'interno del centro commerciale La Birreria. Quattro anni fa, la chiusura di Mondadori, all'epoca l'ultima libreria del territorio, aveva suscitato profonda amarezza nella cittadinanza. Tanto che le associazioni civiche protestarono, chiedendo a qualche imprenditore coraggioso di riprovarci, nonostante oggi, soprattutto i giovani, siano sempre più disabituati all'esercizio della lettura.

Mondadori all'epoca era proprio all'interno del centro commerciale e qui, oggi, dopo quattro anni, ha riaperto di nuovo una libreria. Si tratta, in questo caso, di Giunti, un altro grande nome dell'editoria italiana. "Accolgo con sincero favore – commenta Pasquale Esposito, presidente della commissione Sicurezza del Comune di Napoli – l’apertura di una nuova libreria nel quartiere di Miano. È una notizia che va oltre il dato commerciale e assume un valore profondamente culturale e civile. Alcuni anni fa la comunità visse con grande dispiacere la chiusura di una libreria: non fu soltanto la perdita di un esercizio, ma di un luogo di pensiero e di crescita. Le librerie sono presìdi culturali, spazi che alimentano curiosità e consapevolezza. Per questo questa nuova apertura rappresenta un segnale importante, un atto di fiducia nel territorio".

Tra Miano, Secondigliano e San Pietro a Patierno, un territorio di circa 90mila abitanti, le librerie purtroppo sono poche. L'apertura di un nuovo punto dedicato alla lettura è stata accolta, per questo, con gioia dagli abitanti. Quando chiuse Mondadori, infatti, molti ci rimasero male, essendo costretti a doversi recare in centro a Napoli, a molti chilometri di distanza per acquistare provare il piacere di sfogliare un libro prima di acquistarlo.