Topolino in Napoletano: l’iniziativa per la giornata del dialetto e delle lingue locali Il numero 3608 della serie regolare in edicola in 5 versioni oltre all’italiano: l’iniziativa di Panini per la giornata dei dialetti e delle lingue locali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un'intera storia di Topolino in Napoletano: è l'iniziativa di Panini in occasione della "Giornata Nazionale del Dialetto delle Lingue Locali", che cade ogni 17 gennaio. Cinque edizioni diverse: oltre a quella italiana "standard", ci saranno quella in Napoletano, in Catanese, in Fiorentino e in Milanese. Tutte disponibili nelle rispettive edicole regionali: il numero 3608 dello storico fumetto ideato da Walt Disney e diffuso in Italia dal 1949 (fino al 1988 dalla Arnoldo Mondadori Editore, poi dalla The Walt Disney Company Italia che, dal 2013, collabora la Panini Comics), si preannuncia dunque spettacolare e da collezione.

La storia, "Zio Paperone e il PdP 6000" è stata scritta da Niccolò Testi e disegnata da Alessandro Perina. Per le "traduzioni" regionali, Panini ha collaborato con Riccardo Regis, Professore ordinario di Linguistica italiana dell’Università degli Studi di Torino, esperto di dialettologia italiana che ha coordinato un team di linguisti. "Un'iniziativa molto interessante, anche perché è la prima volta che mi capita di svolgere attività di divulgazione rivolgendomi a un pubblico fatto anche di bambini", ha spiegato Regis, "E Topolino è nel mio cuore, da sempre: e in tempi non sospetti avevo anche approfondito l'onomastica disneyana, mettendo in luce i meccanismi che ne sono alla base".

"Un’ottima occasione per ricordarci quale immenso patrimonio culturale e storico rappresentino le centinaia di idiomi che attraversano la nostra penisola da nord a sud e da levante a ponente", il commento di Alex Bertani, direttore editoriale di Topolino, "Testimonianze vive di un'eredità storica quanto mai ricca e preziosa". Il fumetto è disponibile a partire dal 15 gennaio nelle edicole: chi volesse acquistarlo però in un'altra lingua diversa dall'italiano e da quella "tradizionale" della propria regione, potrà farlo sul sito internet di Panini.

La copertina napoletana del numero 3608 di Topolino