Napoli, il Topolino di via Toledo scomparso dopo le segnalazioni su Tiktok. I vigili urbani lo cercano Proseguono le indagini della Polizia Locale di Napoli sul Topolino presunto estorsore a via Toledo. Ma del famoso personaggio Disney da ieri non c'è più traccia. Contro di lui mai una denuncia.

A cura di Pierluigi Frattasi

È scomparso da via Toledo l'uomo travestito da Topolino finito nel mirino su Tiktok per presunte minacce ed estorsioni ai passanti in cambio di pochi spiccioli per le fotografie. Sulla vicenda sono in corso accertamenti della Polizia Locale di Napoli, che ieri è andata sul posto. Ma nella strada del centro storico napoletano di lui non c'è più traccia.

Sul suo caso, come anticipato ieri da Fanpage.it, non risultano segnalazioni alle forze dell'ordine. Mai un passante avrebbe denunciato comportamenti scorretti alla Polizia Locale, che pure in via Toledo, proprio nella zona attenzionata, ha pattuglie fisse tutti i giorni dalle 9 alle 21, compresi i weekend. Né risultano segnalazioni a Polizia di Stato e Carabinieri. Mai nessuno che abbia detto agli agenti che questo personaggio desse fastidio o fosse armato di coltello. Altrimenti sarebbe sicuramente scattato l'intervento delle forze dell'ordine.

La storia del Topolino di via Toledo

Che è accaduto allora? La storia del Topolino aggressivo è esplosa domenica sera, a seguito di un post pubblicato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), al quale erano arrivate numerose segnalazioni da parte di cittadini e turisti. Borrelli ha chiesto alle forze dell'ordine di approfondire la vicenda. Il post è poi diventato virale sui social, dove si sono diffusi in poche ore altre decine di video postati questa volta da turisti e cittadini che in passato si erano fatti fotografare con il Topolino, in cambio di qualche moneta. A corredo dei video degli utenti, però – non quello pubblicato da Borrelli – in alcuni casi sono comparsi anche commenti velatamente intimidatori nei confronti dello street artist.

Borrelli, intanto, ieri è tornato in via Toledo per cercare di incontrare il Topolino, "ma non l'ho trovato – racconta a Fanpage.it – Anche se continuano ad arrivarmi segnalazioni". Al momento, quindi, l'identità del Topolino resta sconosciuta. Non si sa con certezza chi sia o se abbia un'autorizzazione per esercitare l'attività di artista di strada. D'altra parte, il Topolino non è l'unico personaggio che frequenti le zone di via Toledo, piazza del Plebiscito e Lungomare, avvicinando i turisti per qualche spicciolo. Ci sono venditori ambulanti abusivi di calzini o di "curnicielli" portafortuna, i tradizionali corni rossi napoletani, ma anche personaggi che assicurano di scacciare il malocchio in cambio di soldi.

La "leggenda" dei due Topolino: guanti bianchi e neri

Sui social si è poi diffusa un'altra versione: che di Topolino in via Toledo ce ne fossero addirittura due. Uno cattivo con i guanti bianchi, uno buono con i guanti neri. Versioni tutte al vaglio, ma difficili da accertare. Le forze dell'ordine adesso provvederanno ad identificare anche altre eventuali persone travestite da Topolino.