Bancarelle di mimose per l'8 marzo: multe per 15mila euro nel Napoletano La Polizia Locale di Arzano ha perlustrato le strade del comune del Napoletano per contrastare il fenomeno della vendita abusiva di mimose; identificati 6 abusivi.

A cura di Nico Falco

Abusivismo commerciale, elusione di tributi, occupazione di suolo pubblico: sono gli illeciti contestati a diversi commercianti di mimose ad Arzano, in provincia di Napoli, nell'ambito dei controlli effettuati in occasione dell'8 marzo, la Giornata internazionale della donna, a tutela dei commercianti che operano nella legalità. Sin dalle prime ore di ieri gli agenti della Polizia Locale hanno perlustrato le strade della cittadina, individuato gli abusivi che, senza alcuna autorizzazione, occupavano il suolo pubblico ed esponevano per la vendita fiori senza tracciabilità.

I servizi, andati avanti per tutta la giornata, erano stati organizzati nei giorni scorsi proprio in previsione della comparsa delle bancarelle che, come ogni anno, spuntano ad ogni angolo di strada per vendere piantine e fasci di mimose. I controlli hanno interessato diverse aree di Arzano; sono state identificate sei persone, la merce è stata confiscata, con destinazione distruzione, e sono state elevate sanzioni per oltre 15mila euro.

Verifiche sull'occupazione del suolo pubblico sono state svolte anche nei confronti di varie attività commerciali, appurando che la concessione era stata violata; ai titolari è stata contestata la violazione dell'articolo 20 del Codice della Strada ed è stata avviata la revoca dell'autorizzazione.