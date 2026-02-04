Topi all’asilo, scuola chiusa due giorni per la derattizzazione a Trecase, nel Napoletano

Immagine di repertorio

Topi all'interno della scuola dell'infanzia “D’Angiò-Via Vesuvio” di via Cattaneo a Trecase, nel Napoletano: il sindaco Raffaele De Luca ha così disposto la chiusura dell'istituto per permettere la derattizzazione. L'ordinanza comunale prevede "la chiusura del plesso scolastico di C. Cattaneo e della ludoteca comunale nei giorni 5 e 6 febbraio 2026, per consentire la disinfestazione, derattizzazione di tutti i locali scolastici al fine di eliminare gli inconvenienti igienico sanitari segnalati". La segnalazione era partita proprio dall'istituto, presieduto dalla dirigente Clotilde Zampognaro, che ha messo così in moto la macchina amministrativa.

Da qui, la decisione del sindaco Raffaele De Luca di chiudere la scuola per due giorni e procedere alla derattizzazione "al fine di garantire l'igiene dei luoghi e tutelare la salute e degli alunni e del personale scolastico". La scuola, dal canto suo, ha fatto sapere in un comunicato che è prevista "la chiusura della scuola dell’Infanzia del plesso di Via Cattaneo nei giorni del 5 e 6 febbraio 2026 per disinfestazione e derattizzazione", nonché che "le attività didattiche riprenderanno regolarmente lunedì 9 febbraio 2026". Dunque, per i giovanissimi alunni del plesso, si tornerà in aula direttamente la prossima settimana, dopo quattro giorni di chiusura complessiva tra derattizzazione e fine settimana. Del resto, proprio l'inverno è uno dei periodi più "floridi" per la riproduzione dei topi, che cercano rifugio dal freddo e dunque arrivano in case ed edifici alla ricerca del caldo. Riproduzione che così continua a ritmi "serrati" rispetto agli altri periodi dell'anno, dove rallenta ma non si ferma quasi mai.