Tony Colombo al matrimonio del tiktoker Mario Mario, esibizione poche ore prima dell’arresto Il cantante è finito in carcere insieme alla moglie, i due sono accusati di concorso esterno al clan Di Lauro: avrebbero finanziato le attività del boss.

A cura di Nico Falco

Ieri sera, poche ore prima del blitz che lo ha portato in manette con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa insieme Tina Rispoli e ad altre 25 persone, il cantante Tony Colombo si è esibito al matrimonio del tiktoker napoletano Mario Mario: sui social sono stati pubblicati numerosi video della sua partecipazione, compreso quello in cui annuncia agli invitati il concerto al Palapartenope fissato per il 26 dicembre 2023.

Il cantante e la moglie sono accusati di avere partecipato alle attività del clan Di Lauro, finanziando le attività (lecite e non) del boss Vincenzo Di Lauro (anche lui arrestato), tra cui una fabbrica di sigarette abusiva e la creazione del brand di abbigliamento "Corleone", che sarebbe stato ideato proprio dal figlio del superboss Ciruzzo il Milionario e da Tony Colombo.

Tony Colombo al matrimonio di Mario Mario

Il cantante neomelodico si era defilato da qualche anno dai grossi palcoscenici, in particolar modo dopo l'inchiesta giornalistica di Fanpage.it e quella giudiziaria della Procura di Napoli che vedeva Colombo e la moglie indagati (lei per trasferimento fraudolento di valori e lui per riciclaggio, con l'aggravante del metodo mafioso) e che aveva portato al sequestro di 80mila euro alla coppia.

Praticamente sparito dai salotti televisivi, l'artista aveva però continuato a lavorare, anche se con un profilo più basso: aveva proseguito come cantante per i matrimoni e anche negli scorsi mesi si era esibito in molte piazze, anche minori, in giro per l'Italia.

L'ultima esibizione prima dell'arresto

Nonostante l'innegabile calo, Colombo aveva mantenuto la sua notorietà ed era ancora molto apprezzato in determinati ambienti; da ieri sono comparsi i video che lo mostrano al matrimonio del popolare tiktoker Mario Mario (naturalmente estraneo all'inchiesta) con Marianeve, la sua fidanzata storica. In uno dei contenuti finiti su TikTok lo si vede mentre canta sul palco alle spalle degli sposi mentre in un altro video, abbracciato a Mario Mario, approfitta per annunciare il concerto che stava preparando:

"Volevo invitarvi tutti il 26 dicembre al Palapartenope. Ci sarà un bel concerto, ci sarà il super show. Sarà il mio ottavo Palapartenope, i primi sette sono stati tutti sold out e pure qui dobbiamo fare sold out".