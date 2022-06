Tonnellate di carne, formaggi e dolci pericolose per la salute sequestrate ad Avellino Sequestrati quintali di carne in una macelleria, chili di dolci nelle pasticceria, chiuso un supermercato: è il bilancio delle operazioni dei Nas ad Avellino.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Vaste operazioni dei carabinieri del Nas in tutta Avellino e provincia, con supermercati, locali di ristorazione e perfino cliniche veterinarie, chiuse e multate per carenze igienico-sanitarie, mancate autorizzazioni e così via. Il sequestro maggiore all'interno di una macelleria, con oltre 2,5 quintali di alimenti sequestrati; il sequestro più imponente è stato quello di un supermercato, dal valore di 600mila euro. Ma il bilancio complessivo dei primi mesi del 2022 è pesante in tutta la provincia e nel capoluogo. Operazioni che sono state condotte dai carabinieri del Nas di Salerno, competenti per il territorio di Avellino.

Chiusa una macelleria

Sequestrati all'interno di una macelleria ben 2,5 quintali di alimenti tra carni, salumi e formaggio, ma anche 50 confezioni di vino, quest'ultime sprovviste di etichetta. Chiusi due laboratori che erano dedicati, abusivamente, alla produzione di insaccati e formaggi, per gravi carenze igienico-sanitarie. Diverse migliaia di euro il valore dei prodotti sequestrati.

Le altre operazioni dei Nas

Chiuso anche un supermercato per gravi carenze igienico-sanitarie, con il sequestro di oltre 15 chili di prodotti sequestrati tra carnei e lattiero-caseari. In un caseificio, inoltre, sequestrati 400 chili di burro e 120 chili di caciotte. Infine, in una pasticceria sono stati sequestrati oltre 100 chili di prodotti dolciari tra cui uova di cioccolata, cesti e colombe per gravi carenze igienico sanitaria, con sospensione "ad horas" delle licenze. Diffidate anche un ristorante-pizzeria, una pescheria e un negozio di ortofrutta, sempre per carenze igienico-sanitarie.