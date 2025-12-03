napoli
Tonnellate di abiti usati e scarpe contraffatte: maxi sequestro tra Napoli e provincia

Due operazioni della Polizia Metropolitana hanno portato a sequestri e sanzioni: a Napoli, sequestrate scarpe false, mentre a Sant’Antimo trovata una discarica abusiva.
A cura di Valerio Papadia
La discarica di rifiuti scoperta a Sant’Antimo
Con due operazioni distinte, la Polizia Metropolitana di Napoli, guidata dalla comandante Lucia Rea, ha messo a segno sequestri di rifiuti e merce contraffatta tra il capoluogo campano e la sua provincia, comminando sanzioni e deferimenti all'Autorità Giudiziaria competente.

Discarica abusiva con abiti usati a Sant'Antimo

La prima operazione è andata in scena a Sant'Antimo, nella provincia partenopea, dove gli agenti della Sezione Ambiente-Stradale hanno scoperto e sequestrato una discarica abusiva nella quale erano stoccate complessivamente 380 tonnellate di rifiuti, composti da abiti usati e scarti di lavorazione tessile. Un noto pregiudicato della zona, al termine del controllo, è stato deferito per traffico e smaltimento illecito di rifiuti.

A Napoli sequestrate scarpe false: valgono 11mila euro

Le scarpe contraffatte sequestrate a Napoli
La seconda operazione, invece, si è svolta nella zona di Porta Capuana, a due passi dalla Stazione Centrale di Napoli. Gli agenti della Polizia Metropolitana hanno sottoposto a controllo un veicolo, guidato da un cittadino extracomunitario regolare sul territorio, scoprendo che questi guidava senza patente. Nel bagagliaio del veicolo, però, gli agenti hanno scoperto 4 borsoni contenenti 106 paia di scarpe contraffatte di noti marchi, come Gucci, Nike e Louis Vuitton. L'uomo è stato così deferito per possesso di merce con marchi contraffatti e ricettazione; le scarpe sono state sottoposte a sequestro penale.

