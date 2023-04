Tolta la scorta a Biagio Chiariello, comandante della Polizia Municipale di Arzano Il comandante della Polizia Municipale aveva ricevuto la scorta un anno fa, nel marzo del 2022, dopo le insistenti minacce di morte ricevute.

A cura di Valerio Papadia

Niente più scorta per Biagio Chiariello, comandante della Polizia Municipale di Arzano, nella provincia di Napoli. Chiariello aveva ricevuto la scorto nel marzo del 2022, dopo le reiterate minacce di morte ricevute per le sue azioni – soprattutto contro i clan di camorra del territorio – intraprese in città.

"Non vogliamo sostituirci a chi, istituzionalmente, è responsabile della sicurezza ma non possiamo non dire che la revoca della scorta al comandante della polizia municipale di Arzano, Biagio Chiariello, ci preoccupa e ci lascia perplessi. Anche se i vertici del clan della 167 di Arzano sono in carcere, familiari e sodali dei Monfregolo sono liberi. E vivono ancora nelle case occupate abusivamente in quella 167, proprio dove il Comandante vuole ristabilire il rispetto della legge" si legge in una nota diramata dal Comitato di liberazione dalla camorra Area Nord di Napoli.

"Siamo sicuri che, in questo clima, il Comandante della polizia municipale possa continuare a fare il suo dovere? Chiediamo al Prefetto di Napoli che presiede il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica un approfondimento per valutare se revocare la scorta a Biagio Chiariello sia davvero la scelta migliore" conclude il Comitato.

Manifesti funebri con il nome del comandante Chiariello

La decisione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di assegnare la scorta a Biagio Chiariello era arrivata dopo che ad Arzano erano stati affissi alcuni manifesti funebri che annunciavano la morte del comandante della Polizia Municipale. "Qui siamo ad Arzano, non a Frattamaggiore. Qui ad Arzano il casino non ci piace" si leggeva sui manifesti, sui quali campeggiava la foto del comandante Chiariello.